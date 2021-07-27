İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı
Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da silahlı kavga kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Gemlik ilçesinde gündüz vakti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu diğer bir kişi üzerine atlayarak yere yatırdı. Bu sırada darp sonucu elinden silahı alınan şahıs sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı.

O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya iki el ateş açarak iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri iki grubu dağıtarak şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise bir kişinin çektiği cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.