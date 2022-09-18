Bursa'da Simge Sağın rüzgarı

Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge Sağın, Bursa'da sahne aldı.

Geniş repertuvarı ile alkış alan Simge Sağın, başarılı sesi ile hayranlarını gece boyu eğlendirirken, “Gece boyu eğlenelim hiç susmayalım, ellerimiz hep havada olsun.” diyerek sevenlerine gece boyu müzik ziyafeti çekti.

Güçlü sesi ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kere daha hayran bırakan Sağın, ardı ardına söylediği hareketli parçalarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Romantik şarkılarıyla izleyenleri duygulandıran Sağın, “Aşkın Olayım” şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Sahne kıyafeti ve danslarıyla adeta göz dolduran Simge, sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

Muharrem Vurucular



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