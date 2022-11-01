Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görüldü.

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saate yakın süren amansız mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Geceden beri süren soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emrah Taş - Ahmet Burak Öztürk

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