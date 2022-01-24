İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar

Bursa'da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar
Bursa'da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar

Bursa'da kar yağışı sebebiyle sokakları kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla, leğenlerle, poşetlerle hatta baklava tepsileriyle eğimli sokaklarda kayarak karın tadını çıkardı.

Bursa'da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar - Tıkla İzle

Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürürken, kar sevincini yaşayan mahalle sakinleri gece geç saatlere kadar sokaklarda kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini sürdü.

Eğimli sokak aralarını adeta kayak pistine çeviren gençler kızaklarla, poşetlerle, minderlerle hatta baklava tepsileri ve leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi. Zaman zaman ufak kazalarında yaşandığı kızak keyfinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Uzun süredir Bursa'ya böylesine kar yağmadığını belirten gençler, yağıştan çok memnun olduklarını ve saatlerdir kızakla kaymanın keyfini sürdüklerini ifade ettiler.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.