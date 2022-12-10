Bursa'da sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerindeki prefabrik evde meydana geldi. İddiaya göre, tartışma sonucu şüpheli F.G. belinden çıkardığı silahla Ertan Şahbaz'ı sırtından, Ercan Bayramı göğsünden ve boynundan vurarak öldürdü. Yine aynı evde bulunan Deniz K.'yı bacağından yaraladı.

Olay sonrası silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Deniz K. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Burak Öztürk



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