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Bursa'da suç örgütüne şafak baskını: 11 gözaltı

Bursa'da suç örgütüne şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da suç örgütüne şafak baskını: 11 gözaltı

Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Ö,Ö., Ö.D., K.P., F.D., M.A., E.P., M.İ., A.G., E.D., E.K., A.E.D., M.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Berke Erdal
 

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