Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Kaza, İznik ilçesi İznik-Adapazarı karayolu Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhur T. (45) idaresindeki 34 DD 1050 plakalı otomobil, aynı yöne giden M.P'nin (73) kullandığı 16 H 6266 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Cumhur T. ile C.T. (20), M.K. (34) ve H.K. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi ilk olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, şahıslar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Mehmet Buldu - İlkay Altay