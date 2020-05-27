İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha kapılarını açtı

Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha kapılarını açtı
Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha kapılarını açtı

Bursa’da 7 asırlık geçmişi bulunan Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bir kez daha kapılarını müşterilerine açtı.

Korona virüsü salgını dolayısıyla uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra açılan ve sokağa çıkma kısıtlamalarında ara ara kapatılan Bursa tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha müşterilerini ağırlayacak. Bursalıların Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini yaptığı tarihi çarşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yine açıldı. Ramazan Bayramı'nda umduğunu bulamayan esnaf korona virüsün bitmesinin ardından döneceği eski günlerini bekliyor.

Çarşıda kuruyemiş ve şekerleme satan bir esnaf bayramda beklenen işlerin olmadığını söylese de az da olsa insanların alışveriş yaptığını dile getirdi. Sebze satan bir başka esnaf ise gıda sektörüne insanların her zaman ihtiyaç duyduğunu o yüzden 4 günlük kısıtlamanın ardından bugün işlerin iyi geçebileceğini söyledi.

Samet Doğru
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.