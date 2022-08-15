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Bursa'da tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yanıyor

Bursa'da tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yanıyor
Bursa'da tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yanıyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Alınan bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanısıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak farklı noktalardan gelen ekipler dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangının sürdüğü belirtilirken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Uğur -Ahmet Berke Erdal

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