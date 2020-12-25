Bursa'da tarımın can damarı Gölbaşı Barajı büyük ölçüde kurudu

Bursa ovasının büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Barajda kuraklık yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tarım arazilerinin can damarı konumundaki baraj, Uludağ ve Katır Dağlarından akan sularla besleniyor. Gürsu ve Kestel başta olmak üzere Yıldırım, Osmangazi ilçelerinde tarım arazilerini sulayan Gölbaşı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Uzmanlara göre, 30 yılın en kurak günleri yaşanıyor. Yağışlar beklendiği düzeyde olmazsa, içme suyu ve tarımsal üretimde rekoltelerin düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin son 30 yıllık sonbahar ortalaması 67,8 milimetre, bu yıl gerçekleşen ise 34,7 olarak ölçüldü. Bursa'nın da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi yağış ortalaması ise 190 milimetre, gerçekleşen ise 97 milimetre olarak belirlendi. Ayrıca Bursa'nın içme suyu deposu Doğancı Barajında ise su seviyesi yüzde 32'ye düştü. İznik Gölü'nün de 100 metreye yakın çekildiği biliniyor.