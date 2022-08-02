Bursa'da taşlı bıçaklı kavgada 2 polis, 2 bekçi ve 2 çalışan yaralandı

Olay, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli, araçla gelerek, mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.'yi (17) ve Sinan G.'yi bacaklarından yaraladı.

Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.

Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

