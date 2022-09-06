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Bursa'da tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'da tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Bursa'da tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'da yoğun trafikte tehlikeli yolculuk anları ölüme davetiye çıkardı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olaylarda, Panayır mahallesinde bir motosiklete 2'si çocuk 5 kişi binen aile adeta ölümle dans etti. Arkada oturan kadının kucağında iki çocuk olması görenleri hayrete düşürdü. Bir süre ana yolda ilerleyen sürücü ise ara sokaklara girerek gözden kaydoldu. Bir diğer olay ise yakın çevre yolunda meydana geldi. Kamyonet kasasındaki işçilerden 3'ü kasasının kapağına basıp yanlara tutunarak kilometrelerce seyahat etti. O anları gören bir diğer vatandaş ise tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonuyla kaydetti. Ölümle dans eden 3 kişi ve kamyonet sürücüsü çevredekilerin uyarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

Polis ekipleri kamyonet ve motosikletin plakalarını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Abdullah Uğur - Ali Kamur - Ömer Demir

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