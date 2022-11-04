Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi 1.Çeşme Çıkmazı sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan kiracının bulunduğu tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin kısa sürede sardığı evi gören mahalleli; korku dolu anlar yaşarken, itfaiye ihbarda bulundular. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Ahmet Burak Öztürk - Ali İhsan Uğur

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