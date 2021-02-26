İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Organize sanayinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, OSB 4. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Yangına müdahale etmek isteyen işçilerden biri dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.