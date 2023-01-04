Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kestel'in Erdoğanköy Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 25 araç ve 80 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınabildi. Uzun süre soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangını sabah saatlerinde tamamen söndürdü.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Çibir



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