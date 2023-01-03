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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, o anlar havadan görüntülendi.

Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 20.30 sıralarında Erdoğanköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin mücadelesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Çibir
 

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