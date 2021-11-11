Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokakta bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye ayrıca, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de gönderildi. Alevlerin yükseldiği tekstil fabrikasındaki yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Ali Kamur