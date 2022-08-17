Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Y. idaresindeki 16 BDT 14 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerleri çarparak aştıktan sonra metro rayına uçtu. Kaza sonrası metro seferleri dururken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Y. ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari aracın metro rayından kaldırılmasının ardından seferleri normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal

