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Bursa'da TIR alev alev yandı

Bursa'da TIR alev alev yandı
Bursa'da TIR alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir TIR alev alev yandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Cengiz S. yönetimindeki 26 UT 700 plakalı TIR'ın ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Son anda yanmaktan kurtulan sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine İnegöl ve Kestel ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yangın kısa sürede büyüyerek TIR'ın şoför kısmını tamamen sardı. Olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında TIR'ın ön bölümü kullanılmaz hale gelirken, dorsenin ön bölümünün bir kısmı da zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.  

Seyfettin Aras

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