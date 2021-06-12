Bursa'da tıra arkadan çarpan sürücü araç içinde sıkışarak can verdi

Kaza,merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Tayfun Şengönül'ün (47) idaresindeki 28 ET 522 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu H.K., idaresindeki 11 AP 723 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpma sonucu araç içinde sıkışan Şengönül itfaiye yardımı ile çıkartıldı. Şenoğlu sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Gökay Başdan