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Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda

Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda
Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda

Bursa'da civciv yemi yüklü tır yol ayrımına süratli şekilde dönmek isteyince devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda - Tıkla İzle

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Korkmaz idaresindeki 10 AFC 053 plakalı civciv yemi yüklü tır, yol ayırımından dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Gürkan Korkmaz ve yanında bulunan yolcu olan oğlu Ayhan Korkmaz kazayı yara almayan atlattı. Tırın dorsesinde bulunan yemler yola dökülürken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Karatekin

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