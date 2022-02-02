Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Aktaş idaresindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken bazı parçalar ve motoru yola fırladı.

Ahmet Berke Erdal

