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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Bandırma'dan Karacabey'e doğru seyir halinde bulunan Murat Gencer idaresindeki 42 BY365 plakalı kamyon, önünde aynı istikamete doğru hareket eden Resul Coşkun'un idaresindeki 10 PK 345 plakalı otomobilin Dağkadı Mahallesi'ne geldiğinde bir anda dönüş yapması üzerine kaza meydana geldi. Aracın bir anda dönmek istemesiyle birlikte meydana gelen kazada sürücü Resul Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ramazan A. ise 112 acil servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ramazan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yasin Keskin
 

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