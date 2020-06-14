Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa Balıkesir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Ş. kullandığı 16 YAK 09 plakalı otomobil ile Bursa'dan Balıkesir istikametinde bulunan bir işyeri önünden hareket ederek anayola çıkarak Uluabat'ta bulunan ışıklı kavşaktan U dönüşü yapıp Bursa istikametine seyir etmek istedi.

Dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde anayoldan gelen trafik akımını kontrol etmeden yola çıkmaya başladığı esnada, Bursa istikametinden gelip Balıkesir istikametine seyreden sürücü Arif K.'nın kullandığı 16 AGC 215 plakalı aracının sol arka köşe ve yan kısımlarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Takla atıp yan vaziyette duran otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan Şükriye Ş. olay yerine gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Yasin Keskin