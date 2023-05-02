Bursa'da trafik polisleri kural ihlali yapan sürücülerin kabusu oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde ekiplerin uygulama yaptığını gören bir otomobil sürücüsü geriye doğru kaçmaya çalışınca arka tarafında kalan ekipleri fark etmedi. Kaçamayacağını anlayan sürücü dörtlü yakıp polisin yanına gelmesini bekledi. Araçtan indirilen sürücü “Kaçmıyorum. Kaza var sandım, neden böyle yapıyorsunuz?” dedi. Kimlik kontrolü yapılan sürücü 17 yaşında çıkınca bahaneler de peş peşe geldi. Önce kaza olduğunu bahanede eden sürücü cezadan kaçamayacağını anlayınca bu kez de polis ekiplerine “Kurban olayım ceza yazmayın, düğünümüz var, yola çıktık” deyip, davetiye gösterdi. Polis ve sürücünün arasındaki ilginç diyaloglar kameralara yansırken, araç sahibine ve sürücüye toplamda 8 bin lira ceza kesildi.

Ahmet Burak Öztürk

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