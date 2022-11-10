Bursa'da trafikte bıçaklı kavga

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek noktalarından biri olan Çekirge Meydanı'nda otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araç sürücü aracından indi. Bıçakların çekildiği kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken o anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Uğur



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