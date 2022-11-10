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Bursa'da trafikte bıçaklı kavga

Bursa'da trafikte bıçaklı kavga
Bursa'da trafikte bıçaklı kavga

Bursa'da hafif ticari araç ve belediye otobüs sürücü arasında yol verme kavgası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. Başka bir olayda da park etme meselesi yüzünden gerginlik yaşandı.

Bursa'da trafikte bıçaklı kavga - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek noktalarından biri olan Çekirge Meydanı'nda otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araç sürücü aracından indi. Bıçakların çekildiği kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken o anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Uğur
 

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