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Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı
Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapanlar ve akan trafiğin ortasında tersten giden araçlar kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doburca Caddesi'nde el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zikzak çizerek seyir eden gencin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir başka görüntüde ise trafikte tersten giden arabalar akan trafiği durma noktasına getirdi.

Tersten giden otomobilleri gören diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, korna ile uyarmaya çalıştı. Trafikte tehlike oluşturarak yolculuk yapanlar ise hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak seyir etti.

Bu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Abdullah Uğur - Berktuğ Öncü
 

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