Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Darmstad caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan ipek böceği olarak bilinen T2 tramvayının arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 3 erkek çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.

Ölüme davetiye çıkaran çocuklar trafiğin yavaşlamasıyla tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.

Binali Battal Aktürk