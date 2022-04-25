Bursa'da uçak evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Öğretmen pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.







BURSA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan düşen uçağa ilişkin: "Eğitim amacıyla kalkan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple eve çarparak aşağı indi. 2 tane ev hasar gördü ve 2 araç zarar gördü. Maalesef ki uçakta bulunan 2 pilotumuz hayatlarını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" dedi.

Düşen uçak böyle görünüyordu



Eğitim amacıyla kalkan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının düşmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı.









