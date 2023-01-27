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Bursa'da ucuzluk çılgınlığı...Kadınlar birbirini ezdi

Bursa'da ucuzluk çılgınlığı...Kadınlar birbirini ezdi
Bursa'da ucuzluk çılgınlığı...Kadınlar birbirini ezdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği açılış amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da ucuzluk çılgınlığı...Kadınlar birbirini ezdi - Tıkla İzle

İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi. İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.

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