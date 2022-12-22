Bursa'da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı
Polisin dur ihtarına uymayıp polis otomobillerine ve bir polis memuruna çarparak kaçan uyuşturucu taciri, nefes kesen operasyon ile yakalandı. Narkotik polisi Bursa'dan İnegöl'e kadar kovaladığı şüpheliyi kaçtığı aracın lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Şüpheli araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. Çantada 20 kilo 450 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden İnegöl ilçesine 34 FEM 434 plakalı hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, aracı Bursa'dan çıkar çıkmaz takibe aldı. İnegöl girişi polis ekipleri tarafından dubalarla ve araçlarla kapatıldı.