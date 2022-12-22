Bursa'da uyuşturucu operasyonu film sahnelerini aratmadı

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden İnegöl ilçesine 34 FEM 434 plakalı hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, aracı Bursa'dan çıkar çıkmaz takibe aldı. İnegöl girişi polis ekipleri tarafından dubalarla ve araçlarla kapatıldı.

Salih Bilal Aslan

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