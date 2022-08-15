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Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Tıkla İzle
Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu. Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı. Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.
 
İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı. Yoğun yağış sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı. Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.
 
Samet Doğru - Burak Türker - Ali Kamur
 
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