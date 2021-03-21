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Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR yan yattı: 1 yaralı

Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR yan yattı: 1 yaralı
Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR yan yattı: 1 yaralı

Bursa’da seyir halindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR yolun sağ tarafına devrilirken, sürücü ise yaralandı.

Bursa’da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR yan yattı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne seyir halinde olan Adem T(49) idaresindeki 03 NE 360 plakalı TIR, Ovaakça mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan kargo malzemeleri yüklü TIR, yolun sağ tarafındaki refüje yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan TIR'da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Gökay Başdan
 

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