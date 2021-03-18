Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 37 olarak tespit edildi.

Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile Ağustos ayının sonralarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Uludağ'da kar kalınlığının 135 santimetre olarak ölçüldüğü, eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da arttıracağı kaydedildi.