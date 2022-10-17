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Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü

Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü
Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü

Bursa-Ankara otoyolunda sağanak yağış sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Bursa- Ankara otoyolu Kestel ilçesi Turanköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyreden V.Y. idaresindeki 77 EES 876 plakalı otomobil yoğun yağış sonucu görüş mesafenin düştüğü ve kayganlaşan yolda viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra aynı istikamette giden K.S. idaresindeki 10 AEE 069 plakalı tıra yandan çarptı.

Kaza sonucu sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakan Gönül
 

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