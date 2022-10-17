Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyreden V.Y. idaresindeki 77 EES 876 plakalı otomobil yoğun yağış sonucu görüş mesafenin düştüğü ve kayganlaşan yolda viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra aynı istikamette giden K.S. idaresindeki 10 AEE 069 plakalı tıra yandan çarptı.

Kaza sonucu sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakan Gönül



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