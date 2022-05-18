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Bursa'da 'yan bakma' kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü
Bursa'da 'yan bakma' kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında 'yak bakma' meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü. 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi. Kavga anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali Kamur - Ali İhsan Uğur
 

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