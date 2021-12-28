Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 tim tarafından 344 personelin iştirakiyle kaçak ve sahte alkol denetimi, 27 alkollü mekân, 111 büfe, 313 bakkal, 98 kahvehane olmak üzere toplam 549 iş yeri kontrol edildi. Arama ve uygulamalar sonucunda 2 bin 840 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. 4 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sahte ve kaçak alkollü içki üretip satarak halk sağlığını tehlikeye atan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki ele geçirildi Gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.