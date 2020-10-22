Bursa'da yok artık dedirten hırsızlık kameralara yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Mahmudiye Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel hastanede yoğun bakım hemşiresi olan 25 yaşındaki Emine K. mesaisi bittikten sonra hastaneden çıkmak için otoparka yöneldi. Bu sırada arkasında 2 kadın ve 1 çocuk gelerek Emine K.'nin sırt çantasında bulunan telefonu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aracına binen Emine K. telefonunun olmadığını fark edince tekrardan geri dönerek hastaneye baktı fakat bulamadı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Emine K. telefonunun çalındığını anlayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği 2 kadın ve 1 çocuğu arama çalışması başlattı.

Hakan Gönül

