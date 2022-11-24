Bursa'da yok artık dedirten olay: Evin içinde kazı yaparken yakalandı

İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde ikamet eden Osman T.'nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi. İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı. Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi. Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Buldu - İlkay Altay

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