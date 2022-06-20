İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa'da yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü
Bursa'da yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa’da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa’da yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı. O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

Ali Kamur - Abdullah Uğur

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.