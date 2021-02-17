Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe böyle yaşandı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Bursalılar buzlanan yollarda adeta araçlarıyla dans etti. Nilüfer'in Balat Mahallesi'nde çok sayıda aracın karıştığı maddî hasarlı kaza ile Hamitler Mahallesi'nde bir otobüsün ve servis minibüsünün ve minivan araçların karıştığı kaza ânları vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi.

Sabah 09.00'dan itibaren güneşin yüzünü göstermesi ve ana arterlerin ardından ara caddelerin de temizlenmesi ve tuzlanmasıyla Bursa şehir merkezinde ulaşımdaki aksamalar da kısmen giderilmiş oldu.

Süleyman Aydın - Ali Kamur-Abdullah Uğur