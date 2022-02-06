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Bursa'da yolu trafiğe kapatıp eğlendiler

Bursa'da yolu trafiğe kapatıp eğlendiler
Bursa'da yolu trafiğe kapatıp eğlendiler

Bursa’da bir grup genç, asker eğlencesi adı altında yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadı. O anları ise kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bursa’da yolu trafiğe kapatıp eğlendiler - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul yolunda meydana geldi. Bir grup genç asker eğlencesi nedeniyle sokaklarda araçlarıyla gezmeye başladı. Bir süre dolaşan grup, İstanbul yolu Beşyol kavşağına geldiklerinde araçlarını yolun ortasında bırakıp oyunlar oynamaya başladı.

Hiçbir olumsuzluğa aldırış etmeyen grup dakikalarca bu durumu sürdürürken, bazıları ise o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa süre sonra tekrar araçlarına binen grup yoluna devam etti.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri ise görüntülere yansıyan araçların plakalarını kontrol ederek maddi ve idari işlem başlattı.

Abdullah Uğur
 

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