Bursa'da yunus timlerinden nefes kesen operasyon

Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan operasyon ve denetimlerin 3 günlük bilançosunda ise, bin 255 şahıs ve 105 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 5 gram selvia ele geçirildi.

Ahmet Berke Erdal-Hakan Gönül

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