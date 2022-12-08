İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da zeytinlikte iki arkadaşın tartışmasında kan aktı

Bursa'da zeytinlikte iki arkadaşın tartışmasında kan aktı
Bursa'da zeytinlikte iki arkadaşın tartışmasında kan aktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte çıkan tartışmada arkadaşının tüfekle vurduğu genç bacağından yaralandı.

Olay, Orhangazi'de saat 14.30 sıralarında bir zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Emir D.'yi (24) bacağından yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri olay yerindeki araçta ve çevrede inceleme yaptı. Emir D'nin zeytinliğe birlikte geldiği şahısları tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Musa Öztürk

İLGİLİ HABER
Lise öğrencileri maçta birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti Lise öğrencileri maçta birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti
İLGİLİ HABER
Bursada liseli gençlerin kavgası kamerada Bursa'da liseli gençlerin kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Hakkaride 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.