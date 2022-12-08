Bursa'da zeytinlikte iki arkadaşın tartışmasında kan aktı

Olay, Orhangazi'de saat 14.30 sıralarında bir zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Emir D.'yi (24) bacağından yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri olay yerindeki araçta ve çevrede inceleme yaptı. Emir D'nin zeytinliğe birlikte geldiği şahısları tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Musa Öztürk

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