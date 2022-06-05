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Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazaya 3 araç karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre batçıkta ani fren sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafikte yaşanan aksamaları önledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza sonrası araçlarda bulunan yolcuların panik ve korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Abdullah Uğur
 

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