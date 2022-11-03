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Bursa'da zincirleme kaza : 4 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza : 4 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza : 4 yaralı

Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’da zincirleme kaza : 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevre Hastanelere kaldırdı.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Uğur

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