Bursa'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Bünyamin K. (34) yönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Özge M. (27) yönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 KJ 07 plakalı otomobil de, önündeki Yavuz G. (37) yönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 16 KJ 07 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kerim M. (5), Elif M. (1), Kübra O. (16) ve Sevgül A. (58), 16 KGB 08 plakalı otomobildeki yolcu Şeyma G. (34) ile 16 GU 948 plakalı otomobildeki yolcular Ela M. (44) ve Albina A. (23) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekibi sevk edildi. 2'si çocuk 8 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan