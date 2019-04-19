Bursa'daki can pazarında detaylar belli olmaya başladı

51 metre derinliğindeki mağarada jenaratörden sızan gazdan zehirlenen 6 defineciden birisinin daha önce aynı bölgede yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 gözcü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mağarasında jandarma ekipleri, 7 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaşmıştı. 12 saat süren operasyonla kurtarılan 7 kişiden 60 yaşındaki Mümin Sarıdoğan hayatını kaybetmişti.

Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 58 yaşındaki Recep E.'nin daha önce aynı bölgede yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Dün akşamki olayda gözcülük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail T. Temel C. Harun A. ve İsa H. ise ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların mağarada yaptıkları aramada herhangi bir tarihi eser ya da defineye rastlamadıkları da öğrenildi.

Halil Ataş

