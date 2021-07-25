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Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Ş. idaresindeki 16 ADF 194 plakalı otomobil ile İbrahim K. idaresindeki 77 EL 680 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki Şaban Ş. hayatını kaybederken, İbrahim K. yaralandı.

O sırada kazayı fark etmeyen 16 ADK 072 plakalı otomobil sürücüsü ise 77 EL 680 plakalı otomobile çarparak kazaya karıştı. Araç sürücüsü yara almadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Abdullah Uğur
 

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