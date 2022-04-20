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Bursa'daki hain terör saldırısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki hain terör saldırısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'daki hain terör saldırısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da sabah 7.30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Yol kenarına bırakılan EYP’nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman Mahallesi'nden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP'nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1'i şehit oldu. Patlamanın şiddetiyle 1'i ağır 4 personel yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı ilk açıklamada yaralı personellerden ikisinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, diğer iki yaralının ise Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya hareket etti.

Bakanların Bursa'ya gelmesiyle yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül
 

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